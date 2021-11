Ex-OB von Dessau-Roßlau schenkt dem Schloss Köthen besonderes Foto vom Spiegelsaal

Köthen/MZ - Ein besonderes Kunstwerk hat in dieser Woche seinen Weg in die Museen im Schloss Köthen gefunden. Dessau-Roßlaus früherer Oberbürgermeister Klemens Koschig ermöglichte den Erwerb der Fotografie „Spiegelsaal Schloss Köthen“ des renommierten Dessauer Fotografen Peter Kühn. Das hat das Schloss Köthen mitgeteilt.

Die Fotografie von 1991 im beeindruckenden Großformat war ein Prunkstück der Ausstellung „Peter Kühn – analog“, die der Anhaltische Kunstverein in diesem Jahr in der Orangerie des Georgiums in Dessau aus Anlass des 80. Geburtstages des Künstlers ausgerichtet hatte.

Spender Klemens Koschig verbindet mit dem Spiegelsaal vor allem die große Leidenschaft für den Architekten des 1823 eingeweihten Thronsaals, Gottfried Heinrich Bandhauer (1790–1837). Ebenso wie Bandhauer ist Koschig in Roßlau verwurzelt und befasst sich seit vielen Jahren mit Leben und Werk des einstigen Anhalt-Köthenschen Bauconducteurs.

Peter Kühns Interesse für das Schloss Köthen hatte der frühere Museumsdirektor Günther Hoppe (1942–2005) geweckt, der den Dessauer Fotografen nach Köthen holte und mit ihm zusammen unter anderem einen Bildband zur Stadt schuf.