Etwas Normalität: Köthener „Tanzmäuse“ wollen wieder vor Publikum auftreten

Tanztrainerin Antje Streiber-Schon in ihrem Element: Bis zur Premiere der Weihnachtsrevue am Sonntag gibt es noch eine Menge zu korrigieren.

Köthen/MZ - Antje Streiber-Schon vergleicht „diese verrückten Zeiten“ mit einem Hürdenlauf. Da hat man gerade ein Problem gelöst, hat das Hindernis überwunden, schon ist das nächste in Sichtweite. So ähnlich fühle sich diese Pandemie an. Die Tanztrainerin weiß nicht, ob ihre Weihnachtsrevue am Sonntag Premiere feiern darf. Sie hofft es. „Ansonsten finden wir auch dafür eine Lösung. In Russland feiert man auch im Januar Weihnachten“, erinnert sie und stürzt sich in den nächsten vollgepackten Probentag.

Die Inhaberin des Köthener Tanzstudios „step by step“ hat gelernt, die Umstände hinzunehmen und darauf zu reagieren, wenn es an der Zeit ist. Sie hat ihre Tanzmäuse über Monate, als im Studio nicht trainiert werden durfte, mit liebevoll inszenierten Videos bei der Stange gehalten. Seit man sich wieder zum Training trifft, arbeiten alle auf diese Weihnachtsrevue hin – „und sie wollen jetzt unbedingt zeigen, was sie können“, weiß Antje Streiber-Schon.

Im vergangenen Jahr gab es lediglich Videoaufnahmen für die Lieben daheim

Es wäre die 22. Aufführung. Ein Jahr wurde ausgesetzt. Im vergangenen Jahr gab es lediglich Videoaufnahmen für die Lieben daheim, immerhin wurde getanzt, wenn auch nicht vor Publikum. Nun könnten die Mitwirkenden es gar nicht erwarten, die Geschichte vom „Weihnachtsmann und dem Seemannsgarn“ zu erzählen – mit ihren Tänzen, für die sie seit Monaten intensiv proben. Seit dieser Woche auf der großen Bühne des Johann-Sebastian-Bach-Saals im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen.

Ihre Tanzkinder würden die Atmosphäre regelrecht aufsaugen, jetzt schon, ohne Zuschauer im Publikum. „Ja, das ist schön“, hört Antje Streiber-Schon immer wieder und muss schmunzeln. „Es gefällt ihnen einfach.“ Die Kleinen allerdings würden die Kamera vermissen; für sie sei damit ein Auftritt verbunden, echte Menschen im Saal – das werde eine komplett neue Erfahrung für die Jüngsten.

Im Publikum dürfen nur geimpfte und genesene Personen sitzen

Um den Corona-Regeln auch für diese große Produktion, die normalerweise rund 150 Kinder auf der Bühne vereint – jetzt entsprechend weniger –, hat die Chefin des Tanzstudios in Abstimmung mit der Köthen Kultur und Marketing GmbH und dem Gesundheitsamt nicht nur die Anzahl der Besucher im Saal reduziert, „das gilt natürlich auch für alle, die auf der Bühne stehen“. Pro Durchgang sind das 70 Kinder, vielleicht auch 80, Antje Streiber-Schon kann es nicht sagen. Zur Pandemie, in der es jeden Tag neue Infizierte gibt mit all den Folgen in den Familien, kämen die ganz normalen Erkältungskrankheiten. Deshalb weiß Antje Streiber-Schon tatsächlich erst kurz vor dem Aufritt, wer wirklich dabei sein kann.

Im Publikum dürfen nur geimpfte und genesene Personen sitzen. Die Kinder, schildert die Tanzstudio-Inhaberin, testen sich jeden Tag vor der Probe, auch vor den Auftritten. Alle tragen Masken, außer auf der Bühne. „Eine tausendprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wichtig ist, dass wir uns von dieser Pandemie nicht unterkriegen lassen und daran festhalten, was uns wichtig ist und Freude macht: Unsere Kinder wollen tanzen; sie wollen auf die Bühne“, betont Antje Streiber-Schon.

Dreimal wird am Sonntag „Der Weihnachtsmann und das Seemannsgarn“ aufgeführt

Und das wollen auch Hugo, der Waldschraps, Oskar, der Schneemann, und Leopold, der Hase, - die drei Freunde des Weihnachtsmannes, die wieder einmal alle Hände voll zu tun haben, damit es ein schönes Weihnachtsfest gibt.

Dreimal wird am Sonntag, dem 1. Advent, „Der Weihnachtsmann und das Seemannsgarn“ aufgeführt: um 11 Uhr, 14.30 Uhr und 17 Uhr. In der kommenden Woche gibt es die Vorführungen für die Schulen und Kindergärten. Am 4. Dezember wird noch einmal zu den Zeiten des Premierentages gespielt. Bei Kartenwünschen bitte Antje Streiber-Schon unter 0177/3579474 anrufen.