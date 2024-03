Unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Weißandt-Gölzau mehrere Autos beschädtigt.

Etwa 5.000 Euro Schaden - Autos in Weißandt-Gölzau mit neongrüner Farbe beschmiert

Nach Angaben der Polizei wurden zwischen 19 und 22.23 Uhr an der Fahrerseite eines Mazda und eines Skoda, die auf einem Parkplatz in der Köthener Straße abgestellt waren, mit neongrüner Sprühfarbe großflächige Schriftzüge aufgebracht. Zudem wurde ein Reifen des Mazda beschädigt, so dass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war.

Der Gesamtschaden wurde mit rund 5.000 Euro angegeben.