Erwin Liedke aus Kleinpaaschleben hat für seinen Garten ein riesiges Radio gebaut

In Jerusalem hat Erwin Liedke ein überdimensionales Radio gesehen. Jetzt steht auch eins in seinem Garten in Kleinpaschleben.

Kleinpaschleben/MZ - Einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde könnte sich Erwin Liedke mit seinem Riesenradio gut vorstellen. Der Tüftler aus Kleinpaschleben muss dafür so einige Unterlagen einreichen. Ob es klappt mit einem Eintrag in der bedeutendsten Sammlung von Weltrekorden, ist offen.

2,60 mal 2,20 Meter misst sein Radio aus Holz. Und es funktioniert dank einer eingebauten Anlage auch. Das überdimensionale Gerät steht auf seinem Hof und dudelt immer dann, wenn er hier sitzt oder werkelt. Zu seinen Lieblingsplätzen gehört die Sitzecke am ehemaligen Stall, den er Stück für Stück ausgebaut hat - unter anderem zu einer Werkstatt.

Knapp vier Meter hoch ist der Riesenstuhl vor seiner Haustür. (Foto: Ute Nicklisch)

Über der Sitzecke hängt eine lange Kette mit Fahnen. Es sind die Flaggen der Länder, die Erwin Liedke bereits bereist hat. „Eine Reise fehlt noch bis zur 50“, sagt er. Wohin es gehen soll, weiß er noch nicht. Die meisten Reiseträume hat er sich mit seiner Frau bereits erfüllt. „Japan würde ich gern noch besuchen“, sagt er.

Erwin Liedke lässt sich bei Reisen zu neuen Projekten inspirieren

Die beiden letzten Reisen haben Edelgard und Erwin Liedke nach Australien und Hawaii geführt. Sie lieben es, andere Länder zu erkunden und deren Kulturen kennenzulernen. Bei Reisen wie diesen bekommt der Kleinpaschlebener auch seine Inspirationen für neue Werke. Die Idee, ein überdimensionales Radio zu bauen, kam ihm in Israel, mitten auf den Straßen von Jerusalem. Dort stand ein Riesenradio. Ein Foto wurde gemacht, das Radio zu Hause nachgebaut. Als Vorbild diente ihm dabei auch ein Relikt aus seiner Jugend. Sein erstes eigenes Radio, das er sich Anfang der 1970er Jahre selbst gekauft hat. Was genau er damit gehört hat, weiß er nicht mehr. Die Disko-Musik, die damals bei Jugendlichen angesagt war, schätzt er.

Erwin Liedke ist handwerklich begabt. Er arbeitete bei Kranbau, machte nach der Wende einen Tischlerlehrgang. Vieles brachte sich der Tüftler auch selbst bei. „Das Radio zu bauen, war nicht schwierig“, sagt er. Am kompliziertesten sei da wohl noch die Anzeige gewesen.

Der überdimensionale Stuhl vor seiner Tür ist ein beliebtes Fotoobjekt

Auf seinem Grundstück stehen weitere Arbeiten. Mehrere übergroße Vogelhäuser, außerdem Blumenkästen. Nicht zu vergessen: der überdimensionale Stuhl vor seiner Haustür. Knapp vier Meter hoch ist er und 1,60 Meter breit. Die Idee brachte er von einer Reise nach Kalifornien mit. Da stand so einer nämlich. Nur vielleicht ein Stückchen kleiner. Im Sommer 2016 hatte er sich ans Werk gemacht. Zum Adventssingen war der Stuhl fertig. Er ist seitdem ein beliebtes Fotomotiv in Kleinpaschleben.

Sein nächstes Projekt? Erwin Liedke grübelt. „Ich überlege schon immer“, sagt er. Die richtige Idee war aber noch nicht dabei. Vielleicht bringt die ja der nächste Urlaub. Im Moment werkelt er an einem Spielgerüst mit Rutsche für seine Enkel. Im Garten ist genug Platz dafür. Und dann zeigt er - hinter einer Tür des ehemaligen Stalls - noch etwas, was er gebaut hat. Was das ist, wird nicht verraten. In der Vorweihnachtszeit soll es dann präsentiert werden.