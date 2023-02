Bürgermeisterwahl in Köthen Erste Frau unter den Kandidaten - Die Linke in Köthen nominiert Christina Buchheim

Nach Amtsinhaber Bernd Hauschild (parteilos), Sascha Ziesemeier (SPD) und Steffen Reisbach (Bürgerinitiative Wählerliste Sport) hat nun eine Frau ihre Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 19. März in Köthen erklärt. Was Christina Buchheim (Linke) vorhat.