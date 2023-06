Die Info-Veranstaltungen zum möglichen Nahwärmenetz im Südlichen Anhalt sind vorbei. Neue sind erstmal nicht geplant - aber in einer anderen Stadt. Welche Unterschiede es innerhalb des Südlichen Anhalts zwischen den Orten gibt.

Erste Bürger in Quellendorf haben Verträge für Nahwärmenetz abgeschlossen - Wie geht es jetzt weiter?

Etwa 50 Menschen kamen zru Infoveranstaltung in Gröbzig.

Gröbzig/MZ - Insgesamt 14-mal haben Mitarbeiter der Firma GP Joule in den vergangenen Wochen Informationsveranstaltungen zwischen Quellendorf und Gröbzig abgehalten, um Bürgern der Stadt Südliches Anhalt zu erklären, wie die Nahwärmenetze in ihren Ortschaften aussehen könnten. Der letzte Termin in der angekündigten Reihe fand Ende vergangener Woche im „Hotel Stadt Gröbzig“ statt, etwa 50 Zuhörer waren gekommen.