Erst Luther, jetzt Radtouristen: Marketing für die Region Köthen hat neuen Fokus

Köthen - „Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Thema Anhalt auf die Höhe zu heben, auf der sich Dessau und Wittenberg in Sachen Tourismusmarketing befinden“, sagt Elke Witt.

Auch der Elberadeltag in Aken hat gezeigt, Radfahren ist beliebt. Grund genug, dem Radtourismus noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

„Wir haben uns das Ziel gesetzt, das Thema Anhalt auf die Höhe zu heben, auf der sich Dessau und Wittenberg in Sachen Tourismusmarketing befinden“, sagt Elke Witt.

Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Welterbe-Region Anhalt-Dessau-Wittenberg hat damit auf den Weg gebracht, was bereits der Vereinsname beinhaltet und lange gefordert wurde. Es gehe darum, die Anziehungskraft der Welterbestätten nutzend, mit eigenen Angeboten möglichst viele Touristen zum Verweilen auch im Raum Köthen zu bewegen. Ein Konzept, erarbeitet mit Mitstreitern vor Ort, liege inzwischen als Entwurf vor und werde präzisiert, so Elke Witt.

Letztlich könne der Tourismusverband, der ja das Marketing für seine Mitglieder und die Region nach außen realisiert, jedoch nur das umsetzen, was engagierte Leute vor Ort an Ideen entwickeln. Und da sei man in den vergangenen Monaten gerade im Raum Köthen ein gutes Stück vorangekommen.

Nach Luther kommt der Radtourismus

„Das touristische Hauptthema unseres Verbandes soll - nach Luther in diesem Jahr - 2018 der Radtourismus werden“, informiert Witt. Der ist „das Segment mit den größten Zuwachsraten“. Passend dazu wurde eine Radfahrkarte für die Welterbe-Region aufgelegt und ist im Handel erhältlich.

Dort verzeichnet sind auch Thementouren. Eine davon trägt den Namen „Entlang der Straße der deutschen Sprache“. Stationen der 139 Kilometer langen Erlebnisroute sind auch Köthen und Reppichau. Erwähnenswert ist die Radrundreise „Anhaltische Residenzstädte“, die logischerweise durch Köthen führt.

„Wir wollen, dass die Radtouristen nicht auf den überregional verlaufenden Radwegen - wie dem Elberadweg oder dem Europaradweg R 1 - durchziehen, sondern auch mal eine Runde drehen, vielleicht sogar Station machen“, sagt Witt. Dafür - aber auch für Tagungstouristen - seien im Bereich Köthen jedoch noch zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten mit Qualität und schönem Ambiente vorhanden.

Eine Tour für Fahrrad-begeisterte Bach-Fans

In Angriff genommen werde zudem ein Angebot, wie es für ganz Mitteldeutschland bereits unter der Bezeichnung „Bach by Bike“ existiert. Auf dieser geführten Tour können sich Fahrrad-begeisterte Bach-Fans die Lebensstationen des Komponisten in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zwischen Mühlhausen und Köthen erradeln. Eine regionale Tour auf Bachs Spuren stelle für den Tourismusverband ein attraktives Angebot dar und lohne sich zu entwickeln.

Hocherfreut ist die Geschäftsführerin über den für 2018 avisierten Verbandsbeitritt der Stadt Aken. Aus dem Altkreis Köthen gehören derzeit zwölf Mitglieder dazu, insgesamt sind es 109. Was Aken betrifft, da ließen sich interessante Angebote in Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat „Mittelelbe“ aufstellen, ist sich Witt sicher. Einen Radweg indes, der auf dem Elbdeich von der Schifferstadt nach Dessau führt, finde sie zwar reizvoll, er werde aber vom Hochwasserschutz nicht gestattet. (mz)

Ausführliche Informationen finden sich auch im Internet unter der Adresse www.anhalt-dessau-wittenberg.de.