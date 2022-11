Ernährungstrend: Wie vegan is(s)t Köthen?

Wie es um das vegane Angebot in Köthener Restaurants bestellt ist und wie die Gastronomen das beurteilen.

Maria Theuring vom „Filou“ in Köthen serviert Salat mit veganen Garnelen.

KÖTHEN/MZ - Hafermilch, Sojabratwürste, pflanzlicher Fleischsalat oder auch vegane Burgerbratlinge, die dem Fleisch zum Verwechseln ähnlich sein sollen: Am Lebensmittelsortiment lässt sich der Trend zur veganen Ernährung in den vergangenen Jahren gut erkennen. War der Verzicht auf tierische Produkte vor zehn Jahren noch eine Nische, ist „vegan“ nun auch ein Verkaufsargument. Aber spielt dieser Trend in Köthen eine Rolle?