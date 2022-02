Ermittlungen gegen Deutsche und Ausländer nach Einbruch ins Meldeamt in Köthen

Was der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau über die Zahl der Verdächtigen und mögliche Untersuchungshaft mitteilt.

Das Einwohnermeldeamt in Köthen

Dessau/Köthen/MZ - Im Zuge der Ermittlungen nach dem Einbruch in das Einwohnermeldeamt der Stadt Köthen im Januar 2021 ist bisher niemand in Untersuchungshaft gekommen. „Gegenwärtig kann auch noch nicht gesagt werden, gegen wie viele Tatverdächtige sich die Ermittlungen richten werden, da noch nicht alle Beweismittel ausgewertet sind.“

Das teilte Staatsanwalt Frank Pieper, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, auf MZ-Nachfrage mit.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau hatten am Donnerstag bekannt gegeben, dass wegen Diebstahls im besonders schweren Fall gegen eine Gruppe von Kriminellen ermittelt werde, die sich „aus deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen zusammensetzt“.

Die Pressemitteilung kann als Reaktion auf Antworten der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Landtagsabgeordneten Christina Buchheim (Linke) verstanden werden.

Das Innenministerium hatte darin der Abgeordneten mitgeteilt, dass 256 der in Köthen gestohlenen 289 Personalausweise sowie alle 65 gestohlene Pässe wiedergefunden worden seien.

Wo und unter welchen Umständen die gestohlenen Dokumente gefunden wurden, teilte Staatsanwalt Frank Pieper nicht mit. Der im Einwohnermeldeamt Köthen gestohlene, rund 750 Kilogramm schwere Panzerschrank war am 30. August 2021 in einer Garage in Halle gefunden worden.