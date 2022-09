„Er war überzeugt davon, dass ihn jemand unbringen will“ - wilde Verfolgungsjagd durch Köthen

Köthen/MZ - Was sich da am Abend des 1. September 2021 in Köthen abgespielt hat, war fast schon hollywoodreif. Mit teils Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde raste Jan K. (Name geändert) durch die Köthener Innenstadt, lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit Polizeibeamten, von denen am Ende sogar einer einen Schuss abfeuerte. Doch wie konnte es soweit kommen?