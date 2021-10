Endspurt für das grüne Gold: Im Betrieb der Familie Regner in Prosigk geht die Hopfenernte zu Ende

Die Knirpse der Kita Fernsdorf sind zu Besuch in den Produktionshallen. Am Trocknerband erklärt Jana Weise den Kindern die Arbeitsprozesse.

Prosigk/MZ - Für die Kinder der Kita Fernsdorf ist es ein großer Tag: Beim Ausflug zum Hopfenhof Regner in Prosigk sehen sie, wie der Hopfen ein Förderband entlangwandert und schließlich in große, beige Säcke gepackt wird. Staunend schauen die Kinder zu. „Wir kommen schließlich aus der Region hier - da wollen wir den Kindern auch zeigen, was es hier alles gibt“, sagt Kita-Leiterin Andrea Jahn. „Und die Familie Regner macht das immer so toll.“

Das wird Alfred Regner gern hören. Gerade geht die diesjährige Ernte zu Ende. Nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag, schätzt er, wird der letzte Tag sein. Dann sollen die insgesamt 134 Hektar, auf denen der Betrieb Hopfen anbaut, abgearbeitet sein. „Die Felder in Baasdorf sind leer. In Prosigk ist schon über die Hälfte geschafft, aber in Maasdorf stehen noch zwei Drittel“, zählt Regner zu Beginn dieser Woche auf. Los ging die Ernte in diesem Jahr am 8. September, ein paar Tage später als sonst vielleicht, aber nicht ungewöhnlich spät, so Regner.

Mit der Ernte ist er durchaus zufrieden. Sie war gut, kurz und bündig ausgedrückt. Dazu hat auch beigetragen, dass es in diesem Jahr wesentlich mehr Niederschlag gab als in den Jahren zuvor. Wobei man auch in trockenen Jahren dank Bewässerung gute Ergebnisse erzielen konnte, sagt Alfred Regner. „Aber der Regen hilft schon.“

Knapp 20 Erntehelfer sind in diesem Jahr wieder im Einsatz. Einige kommen aus Polen, die allermeisten aus Rumänien. Dieses Jahr kamen die Helfer ganz normal mit dem Bus nach Deutschland, wie in anderen Jahren auch. 2020 war das nicht so einfach zu regeln gewesen. In den ersten Monaten der Pandemie war ungewiss, ob die Leute durch Europa würden reisen können - und ob sie das wollen würden.

Eine Gruppe war 2020 mit dem Auto durchgekommen, andere sollten per Flugzeug nach Deutschland kommen, tauchten dann aber nicht auf, sodass der Betrieb sich über eine Agentur helfen musste. In diesem Jahr aber sei alles wieder normal gelaufen, so Regner.

Sechs Sorten gab es auf den Feldern der Familie in diesem Jahr. Aromasorten wie Perle und Bittersorten wie Magnum oder Polaris. Dazu noch Cascade, eine Hopfensorte für Craftbier. Mit dem Begriff werden Biere bezeichnet, die nicht großindustriell, sondern in kleinem Rahmen und oft ungewöhnlichen Zutaten hergestellt werden - teilweise auch außerhalb des deutschen Reinheitsgebotes.

Craftbier, bekannt vor allem aus den USA, werde in Deutschland aber ein kleines Nischensegment bleiben, meint Alfred Regner. „Der richtig große Markt ist nicht entstanden und kommt wohl auch nicht mehr. Aber wenn man so will, hatten wir in Deutschland schon immer Craftbier, das richtig gut schmeckt.“ Trends hin, Trends her.

Wie in anderen Jahren auch hat der Betrieb Vorkontrakte zu erfüllen - der Hopfen wurde in großen Teilen quasi schon vor der Ernte Abnehmern versprochen. Diese Verträge zu erfüllen, ist das jährliche Geschäft in Prosigk. Wenn die Ernte nächste Woche dann geschafft ist, heißt das aber nicht, dass alle die Hände in den Schoß legen. Dann wird es zum Beispiel Zeit, die Netze zu säubern und Werkstattarbeit zu erledigen. „Und eine kleine Pause brauchen wir ja auch“, sagt Regner lächelnd.