Endspurt an der neuen Kita in Wulfen - Außengelände wird nach Vergabestreit endlich gestaltet

Wulfen/MZ. - Das Außengelände der neuen Kindertagesstätte in Wulfen nimmt immer mehr Gestalt an. Mitarbeiter der ortsansässigen Firma Herlau haben in dieser Woche unter anderem Hochbeete für Blumen angelegt. Der Spielzeugschuppen im Außenbereich ist bereits fertig. Die Pflasterarbeiten laufen.

Anfang Juni soll die Kita eröffnet werden. Und damit fast ein Jahr später als ursprünglich geplant. Die Kinder sollten eigentlich schon im August vergangenen Jahres einziehen. Im Inneren der Einrichtung war alles fertig. Kinder und Kita-Team freuten sich auf ihre neuen Räume.

Ein Vergabestreit um Arbeiten im Außenbereich verschob den Einzugstermin jedoch nach hinten. Die Ausschreibung wurde daraufhin komplett aufgehoben, die Arbeiten wurden neu strukturiert und ausgeschrieben. „Entdeckerland“ wird die neue Kindertagesstätte in Wulfen heißen. Den Bau der Einrichtung haben die Kinder regelmäßig vor Ort verfolgt.