Ende der Sperrung in der Köthener Wallstraße ist weiter nicht in Sicht - Leitung vor Tausch

In der Wallstraße in Köthen wurde ein Gasleck entdeckt.

Köthen/MZ - Die Sperrung in der Wallstraße bzw. Magdeburger Straße in Köthen wird wohl noch eine Weile bestehen - wie lange genau, ist aber laut Patrick Wrobel von der Netzgesellschaft Köthen noch unklar. Wann die Bauarbeiten dort beendet sein werden, stehe noch nicht fest, so der Geschäftsführer am Mittwoch auf Nachfrage der Köthener MZ.

An der Stelle müsse auf 80 Metern Länge eine Gasleitung ausgetauscht werden. Nachdem der Straßenbelag abgefräst wurde, sind aktuell Tiefbauarbeiten im Gange, um die Leitung freizulegen. Sie liegt in etwa einem Meter Tiefe. Bei einer routinemäßigen Begehung habe man festgestellt, dass die Leitung in schlechtem Zustand und undicht sei, so Wrobel. Das war Anfang September.

Da diese Baumaßnahme aber nicht geplant war, sei es sehr schwierig, kurzfristig ausführende Baufirmen zu finden. Er könne nachvollziehen, wenn Leute sich wunderten, weil auf der Baustelle immer mal wieder keine Arbeiter zu sehen seien, aber die Lage sei bei solchen Ad-hoc-Problemen nicht einfach. „Wir versuchen, die Beeinträchtigungen für die Bürger so gering wie möglich zu halten“, betonte Wrobel.