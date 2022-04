Ende der Homeoffice-Pflicht in Köthen: Nicht alle Arbeitgeber wollen darauf verzichten

Die Pflicht zum Heimbüro ist passé. Zeit für einen Blick nach vorne: Wer wird in Köthen auch zukünftig mobil arbeiten können? Und für wen geht es zurück ins Büro?

Köthen/MZ - Von zuhause aus zu arbeiten: Es ist noch nicht lange her, da war dies noch ein Privileg einiger weniger. Doch die Zeiten haben sich geändert. Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland ermöglichen es viele Unternehmen ihren Angestellten, ihren Aufgaben in den eigenen vier Wänden nachzugehen. Zeitweise waren Arbeitgeber sogar dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten die Möglichkeit zum Homeoffice einzuräumen – zumindest, solange es keine zwingenden Gründe dagegen einzuwenden gab.