Mehr als 30 Kinder betroffen Eltern verärgert: Wie kam es zum Corona-Ausbruch in der Kita „Mauz und Hoppel“ in Görzig?

In der Einrichtung „Mauz und Hoppel“ in Görzig hat es mehrere Infizierte gegeben. Eltern sind in Aufruhr. Stadt und Leiterin äußern sich zu dem Vorfall. Steckte eine infizierte Erzieherin Kinder und Kolleginnen an?