Elektromobilität - Köthen soll ein Konzept für das Aufstellen von Ladesäulen bekommen

EnviaM ist am Aufstellen von E-Ladesäulen in Köthen interessiert.

Köthen - Wenn Georg Heeg (CDU) etwas umtreibt, dann kann er nur selten ganz ruhig bleiben. Dann lotet der Vorsitzende des Stadtrates von Köthen, der dort stets selbst auf die Einhaltung der gängigen Regeln und Etikette zu achten hat, auch gern einmal Grenzen aus. Mit Zwischenrufen und unaufgeforderten Wortbeiträgen.

So geschehen in der Beratung des Ausschusses für Wirtschaft, Verkehr und digitale Infrastruktur am Dienstagabend. Der Ordnungsruf des Ausschussvorsitzenden Uwe Raubaum (SPD) - pikanterweise als Stadtratsvorsitzender von Heeg abgelöst - war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Dass er am Ende nicht kam, war wohl der Tatsache geschuldet, dass Raubaum merkte, dass das Thema Ladeinfrastruktur niemanden kalt ließ.

Stadt selbst baut keine Ladesäulen

Schon gar nicht Georg Heeg, der bereits bei seinem ersten Einwand von Ina Rauer schwer ausgekontert worden war. „Herr Heeg, Sie haben die Dimension des Ladesäulenkonzeptes offensichtlich nicht verstanden.“ Das Unterhaltungsniveau der Beratung war mit dieser Bemerkung der Dezernentin natürlich schlagartig gestiegen.

Was nicht ganz klar rübergekommen ist, war die Tatsache, dass die Stadt selbst keine Ladesäulen aufbauen wird, wie Rauer erklärte. „Das machen Dritte“, sagte Rauer und verwies darauf, dass Köthen Energie und auch EnviaM bereits Interesse signalisiert hätten, sich dort zu engagieren. Heeg hatte an diesem Abend und bei diesem Thema kein Glück mit seinen Einwänden und Fragen. Denn auch Ina Rauer stand bestens im Thema.

Beim Stichwort Ladesäulen an Bahnhöfen, kam die nächste saubere Grätsche der Dezernentin. „Die Wertigkeit von Ladesäulen an Bahnhöfen wird völlig überschätzt“, erklärte Rauer. „Bürger, die mit dem E-Auto zum Bahnhof fahren, kommen mit geladener Batterie, stellen ihren Wagen ab und fahren abends wieder weg.“ Sie zählen zu jener Gruppe, die ihr Auto günstig aufladen. Und das geht entweder zu Hause oder in der Firma. Und damit war die Diskussion dann endlich beim eigentlichen Anliegen der Vorlage.

In dem vorliegenden Konzept werden Vorschläge zur Schaffung der Elektroladeinfrastruktur im öffentlichen und nichtöffentlichen (privaten) Raum unterbreitet. „Die Verwaltung empfiehlt dem Stadtrat deshalb auch nur, das vorliegende Konzept als Handlungsrichtlinie zu beschließen“, sagte Rauer. „Nichts ist hier in Stein gemeißelt“, stand ihr Ausschusschef Raubaum zur Seite.

Zeitliche Begrenzung gefordert

Prompt kamen dann auch Vorschläge. „Mit Ladesäulen in der Innenstadt kann man doch Besucher anziehen“, meinte beispielsweise Martin Olejnicki. „Wenn selbst das schnelle Laden 30 Minuten braucht, dann haben die Leute doch Zeit, um Einkaufen zu gehen oder sich etwas anzuschauen.“ Sascha Greiner (Grüne) schlug vor, bei allen E-Ladeplätzen eine zeitliche Begrenzung einzuführen, um möglichst viele Leute ihr Auto aufladen zu lassen. Und Rauer selbst sagte, dass sie es für sinnvoll halte, auch die Tiefgaragen Ritterstraße und Wallstraße einzubeziehen, nachdem mit den Eigentümern die entsprechenden Gespräche gelaufen seien. (mz)