Straßenbau in Aken

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aken/MZ - Die Stadt Aken und ihre Straßen: Es ist ein Dauerthema unter den Bürgern und auch den Verantwortlichen. Kein Weg blieb beim Hochwasser vor zehn Jahren unversehrt. Viele Straßen wurden mit der Zeit völlig neugebaut, saniert oder zumindest wieder hergerichtet. Derzeit ist auch der schlechte Zustand der Landesstraße 63 wieder ein Dauerbrenner in den Stadtgesprächen. Doch hier sind die Möglichkeiten der Vor-Ort-Einflussnahme begrenzt, denn wie der Name „Landesstraße“ schon sagt, liegt diese Verantwortung an anderer Stelle.