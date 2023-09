Das Hochwasser 2013 hat in Aken riesige Schäden verursacht. Nach und nach werden sie beseitigt. Das neue Regenrückhaltebecken ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.

37 Tonnen wiegt dieses Betonelement für das Rückhaltebecken in Aken. Insgesamt 34 davon werden bis zum Wochenende eingesetzt.

Aken/MZ - Sein Ausleger ist bereits von weitem zu erkennen. Mit seinen blau-weißen Farben lenkt der hohe Arm des 650-Tonnen-Krans an der Ecke Schrebergartenweg und Emilie-Winkelmann-Straße die Schaulustigen zielsicher zu Akens derzeit größter Baustelle. Denn seit einigen Monaten wird an genau dieser Stelle die Hochwasserbeseitigungsmaßnahme 37 – so heißt das im Fachdeutsch – durchgeführt: die Sanierung des Regenwasserkanals und der Bau eines Regenrückhaltebeckens. Insgesamt 2,7 Millionen Euro stehen für den vierten von fünf Bauabschnitten zur Verfügung.