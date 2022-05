Einsturzgefahr mitten in Köthen: Im Sommer fällt die alte Stützmauer an der Bärteichpromenade

Der Hauptausschuss beschließt, dass am Bärteich und an der Brücke zur Wittigschen Villa gebaut wird und gibt dafür 900.000 Euro frei.

Köthen/MZ - Herrlicher Sonnenschein, fast zehn Grad plus, der Frühling schickt die ersten Grüße. Das merken an diesem Montagmittag auch die Enten, die auf dem Bärteich in Köthen hin und her schwimmen. Nur, wenn es in Richtung Mauer geht, da werden sie ein wenig vorsichtig. Die Stützmauer steht schiefer als der berühmte schiefe Turm von Pisa und droht jeden Moment in den Teich zu fallen.