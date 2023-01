Reppichau/MZ - Der Gemeinderat des Osternienburger Landes hat den Weg frei gemacht für die rund 100 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage südlich von Reppichau. Während der Sitzung am Mittwoch in Wulfen sprach sich das Gremium einstimmig für die Aufstellung des Bebauungsplanes aus – und damit für das Projekt der Firma SWB-W Solar GmbH & Co. KG aus Bitterfeld.

