Am Mittwoch öffnete das Stadtarchiv von Köthen die Pforten in seinem neuen Domizil in der Wallstraße.

Köthen/MZ - Am Ende ging alles doch recht schnell. Genau gestern vor drei Wochen, am 29. März, hatte Carl Göpke, der Leiter der Abteilung Gebäudeverwaltung im Köthener Rathaus, an dieser Stelle erklärt, dass noch nicht feststeht, wann das Stadtarchiv nach seinem Umzug wieder eröffnet wird. Nur einen Tag später um 9.11 Uhr hatte Archivarin Monika Knof den Schlüssel im Steinernen Haus des Schlosses Köthen zum Zeichen des vollzogenen Auszuges umgedreht. Exakt drei Wochen später, am gestrigen Mittwoch um 10 Uhr, drehte sie den Schlüssel erneut um. Und zwar im neuen Domizil, dem Kö-Plateau in der Wallstraße, und feierte mit einem „Tag der offenen Tür“ die Wiedereröffnung.