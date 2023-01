Werben um Tante „Enso“ - Wird der Dorfladen in Görzig bald wieder eröffnet?

Im Februar 2022 schloss der „Kompakt-Markt“ in Görzig, nun wirbt eine Firma für eine Genossenschaft. Bekommt der Ort wieder einen Dorfladen?

Görzig/MZ - Rund 800 Menschen leben in Görzig. Es gibt eine Hausarzt- und eine Zahnarztpraxis, eine Grundschule und einen Kindergarten, eine evangelische Kirche, ein Dorfgemeinschafts- und Mehrgenerationenhaus - und sogar eine Tankstelle. Was es seit rund einem Jahr nicht mehr gibt in Görzig, das ist ein Geschäft für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs.