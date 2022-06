„Eine Vorzeigesache für Köthen“: Nachbau der Bahnhofsbänke auf dem Marktplatz

Die vom Trafo-Projekt organisierte Veranstaltung rückte die Sitzgelegenheiten zwischen Innenstadt und Schloss in den Fokus. All zu viel Anklang bei Besuchern findet das Angebot mit 30 speziellen Bänken aber nicht.

Köthen/MZ - Sie ist unstrittig der Star des Tages. Beliebtes Fotomotiv - und natürlich will jeder, der vorbeikommt, einmal kurz Platz nehmen. Unternehmer Georg Heeg, maßgeblich daran beteiligt, dass die im November 2020 angezündete, über 100 Jahre alte Bahnhofsbank am Samstag hier auf dem Marktplatz steht, lädt ein zur öffentlichen Sitzprobe. Der Rahmen passend: Es ist Bänkefest in Köthen.