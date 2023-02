Eine Stadt am Abgrund – Der rechte Mob von Köthen

Verbrechen in Mitteldeutschland

Martin Olejnicki vor der Jakobskirche in Köthen, in der er im September 2018 Friedensgebete organisierte.

Köthen/MZ - Nur wenige Orte können einen solchen Frieden ausstrahlen, wie es manche Spielplätze tun. Der Spielplatz am Karlsplatz in Köthen, in einem Wohngebiet im Osten der Stadt gelegen, ist ein solcher Ort.