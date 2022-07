„Eine Reise um die Welt“ - Das Ludwigsgymnasium hat die Ferien mit einem großen Schulfest eingeläutet

Hanna (links) und Finja aus der 6c probieren sich beim Schulfest am Ludwigsgymnasium an kniffligen Physik-Experimenten.

Köthen/MZ - Die letzte Woche vor den großen Ferien ist bekanntermaßen die beste. Die Zensuren stehen fest, der Unterrichtsstoff ist längst durch. Schulen nutzen die letzten Tage für ein entspanntes Programm. So auch das Ludwigsgymnasium in Köthen. Am Dienstag gab es für rund 450 Schüler und Schülerinnen ein großes Schulfest. „Das ist zur Tradition geworden. Das machen wir schon seit über 20 Jahren“, erklärt Schulkoordinatorin Margit Polte. Und nachdem dieses wegen Corona in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste, ist die Freude für alle Beteiligten nun umso größer.