Eine Person bei Crash auf einer Kreuzung in Köthen schwer verletzt

Köthen/MZ/DHO - Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr sind auf der Kreuzung Friedrichstraße und Kastanienstraße in Köthen ein Renault und ein Hyundai zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben saßen insgesamt acht Personen in diesen beiden Fahrzeugen. Eine dieser Personen wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Köthener Feuerwehr wurde alarmiert und kümmerte sich vor Ort und anderem darum, auslaufende Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen zu beseitigen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.