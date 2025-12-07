Bei einer Spendenaktion für das Kinderheim „Arche“ haben die Köthener die Möglichkeit, den Kindern ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen. Warum solche Spendenaktionen laut Einrichtungsleiter Titus Linke allerdings etwas Besonderes bleiben sollten.

Durch die Spendenaktion von Verena Schiffner (M.) und Stefan Westphal (r.) konnte im vergangenen Jahr eine kleine Arche aufgebaut werden.

Köthen/MZ. - Ben ist vier Jahre alt und wünscht sich zu Weihnachten ein Buch. Auf den Wunschzetteln der anderen Kinder stehen außerdem neue Spielzeugautos, Teddybären oder Puppen – was sich Kinder eben so wünschen. Verena Schiffner, Inhaberin von „Mein Buchladen“, und Stefan Westphal haben es sich erstmals vor sieben Jahren zur Aufgabe gemacht, die Weihnachtswünsche aus dem Köthener Kinderheim „Arche“ in der Bärteichpromenade zu sammeln. Auch in diesem Jahr durften die Kinder fleißig Wunschzettel schreiben und gestalten. Die Köthener haben anschließend die Möglichkeit, einen oder gar mehrere dieser Wünsche zu erfüllen. „Die Sache liegt uns einfach am Herzen“, betont Westphal.