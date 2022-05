Köthen/MZ - In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Köthener Straße in Köthen eingedrungen.

Sie brachen mehrere darin befindliche Spielautomaten auf und entwendeten das Bargeld. Den Schaden beziffert die Polizei auf 3.500 Euro.