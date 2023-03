Köthen/MZ/sgr - Einbrecher haben ihr Unwesen im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Köthen getrieben. Sie öffneten nach Polizeiangaben gewaltsam ein Fenster und drangen auf diesem Weg in das Gebäude an der Bärteichpromenade ein. Der Einbruch passierte in der Nacht von Montag zu Dienstag.

