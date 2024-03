In den Abendstunden des Freitag, 8. März, sind Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in Großbadegast, Am Mühlfeld, eingedrungen.

Einbrecher dringen in Wohnhaus in Großbadegast ein - Wertvolle Elektrotechnik gestohlen

Großbadegast/MZ. - In den Abendstunden des Freitag, 8. März, sind Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus in Großbadegast, Am Mühlfeld, eingedrungen. Das hat am Sonnabend die Polizei in Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Nach dem Durchsuchen der Wohnräume entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen Elektrotechnik samt Zubehör. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.