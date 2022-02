Einbrecher dringen in Osternieburger Gartenlokal ein und verursachen 6.500 Euro Schaden

Osternienburg/MZ - Einen Gesamtschaden von 6.500 Euro haben Einbrecher in dem Gartenlokal einer Sparte am Südrain in Osternienburg hinterlassen. Die Pächterin hatte den Einbruch am Donnerstag der Polizei gemeldet.

Die Diebe hatten demnach die Tür eines Nebeneingangs aufgebrochen und waren so in den Gastraum gelangt. Dort haben sie Bargeld im dreistelligen Bereich aus mehreren Geldkassetten entwendet. Weiterhin ist ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet und dabei erheblich zerstört worden.

Die Kriminalpolizei hat nun Ermittlungen aufgenommen.