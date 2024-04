Kriminelle haben die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ernst-Thälmann-Straße in Edderitz zu einem Einbruch genutzt.

Einbrecher dringen in Einfamilienhaus in Edderitz ein - Bargeld und Schmuck gestohlen

Die Täter drangen drangen nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch in der Zeit zwischen 15 und 22 Uhr über eine zuvor aufgebrochene Eingangstür in das Innere des Einfamilienhauses ein. Hier betraten sie sämtliche Räume und suchten in Schränken und Behältnissen nach Verwertbarem.

Entwendet wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich sowie Schmuckgegenstände. Die Kriminalpolizei war zur Spurensicherung im Einsatz