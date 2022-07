Susigke/MZ - Die Frauenquote in Führungsgremien ist immer wieder ein in der Gesellschaft heiß diskutiertes Thema. Und auch im Ehrenamt wird in vielen Vereinen der Vorstand noch vorwiegend von Männern gebildet, arbeiten nur wenige Frauen in den ehrenamtlichen Führungsgremien mit. Doch peu à peu ändert sich dies.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<