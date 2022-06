Kampf gegen Corona „Ein Politikum“: Was passiert, wenn in Anhalt-Bitterfeld ab Mittwoch die Impfpflicht greift?

Im Landkreis sind rund 2.500 Beschäftige im Gesundheitswesen nicht geimpft oder genesen. Das Gesundheitsamt muss das bewerten. So will es der Gesetzgeber. Was das für die Beschäftigten bedeutet.