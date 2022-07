Ein Monat nach Spatenstich in Köthen - Arbeiten sollen nun am 11. Juli beginnen

Am 8. Juni war Spatenstich für die Anschlussarbeiten.

Köthen/MZ - Am 8. Juni hatte Sachsen-Anhalts Verkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) zum Spatenstich für die Straßenanschlussarbeiten an der Hohen Brücke in Köthen ein geladen. Der Termin wurde mit viel Prominenz aus Wirtschaft und Politik auch würdig begangen, doch danach trat wieder Ruhe ein auf Köthens größter Baustelle.