Ein Mann aus Köthen steht wegen versuchtem Totschlag vor dem Landgericht Dessau. In dieser Woche wurde die Biografie des Angeklagten beleuchtet.

Ein Leben in Psychiatrie und Heimen - Angeklagter aus Köthen im Prozess um versuchten Totschlag im Blick

Das Landgericht in Dessau.

Dessau/Köthen/MZ. - Zwei Jahre verbrachte er auf der Halbinsel Krim in der Ukraine. 2014 wurden er und all die anderen Jugendlichen nach Moldawien gebracht. Dort stand anderthalb Jahre später die Polizei vor den Gebäuden, in denen Intensivhilfe für schwierige Jugendliche geleistet werden sollte. Die Beamten hätten von illegaler Einwanderung und Zwangsarbeit geredet und alle nach Deutschland zurückgeschickt.