Die gebürtige Hallenserin kam 1983 nach Köthen. Seinerzeit übernahm sie als erste Frau in der Geschichte den Bachchor. Bei Gottesdiensten sitzt sie fast immer an der Orgel.

Köthen/MZ - Feste soll man bekanntermaßen feiern, wie sie fallen. Martina Apitz, die am Mittwoch 63 wurde und am 14. September vor 40 Jahren ihren ersten Arbeitstag in Köthen hatte, kommt aber gar nicht dazu. Erst war sie im Harz zu einer Weiterbildung - und dann war am Freitag Orchesterprobe für die nächste Auflage von „Nocturne“, die im November ansteht und von ihrem Mann Manfred maßgeblich vorbereitet wird. Schwänzen konnte und wollte sie diesen Termin auf gar keinen Fall.