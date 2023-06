Aktionstag Mit Video: Ein Kollege auf vier Pfoten - Hunde am Arbeitsplatz in Köthen und Umgebung

„Kollege Hund“ heißt der Aktionstag, zu dem am 15. Juni aufgerufen wird. In Köthen und Umgebung haben so einige Hundehalter und Hundehalterinnen ihre Vierbeiner mit auf Arbeit.