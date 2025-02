Prozessauftakt am Amtsgericht Köthen „Ein Geben und Nehmen“: Mann soll professionelle Cannabisplantage in Fraßdorf betrieben haben

Ein 32-Jähriger ist derzeit Hauptangeklagter in einem Prozess am Köthener Amtsgericht. Auch ein Freund, der ihn bei dem Betrieb einer Cannabisplantage unterstützt haben soll, ist angeklagt. Der Beschuldigte gibt zu, die Plantage selbst aufgebaut und die Pflanzen gezüchtet zu haben, will das Cannabis aber nur an Freunde verschenkt haben. Wie der erste Prozesstag verlief.