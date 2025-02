Im Naumann-Museum in Köthen steht eine ausgestopfte Rebhuhn-Familie. Über den Präparator ist nur wenig bekannt. Was die Arbeit revolutionär macht.

Köthen/MZ. - Vater, Mutter und drei frischgeschlüpfte Küken: Die ausgestopfte Rebhuhn-Familie, die im Glaskasten am präparierten Feldrand steht, ist komplett. Vor 200 Jahren noch war die Vogelart weit verbreitet in Köthen und Umgebung, erklärt Bernhard Just, Leiter des Naumann-Museums. Was sie aber zu einer Besonderheit in der derzeitigen Ausstellung macht, ist, dass nicht Naumann selbst die Tiere präpariert hat. „Eine sehr interessante Sache“, findet Just. „Die Rebhühner wurden von einem recht unbekannten Präparator aus Dessau angefertigt.“