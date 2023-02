Otto Kappes ist Betreiber des privaten Spinndüsenmuseums in Gröbzig und Vorsitzender des Heimatvereins. Er soll nun als „Verdienter Bürger“ geehrt werden.

Otto Kappes zeigt den Apparat, mit dem Uhrmachermeister Friedrich Eilfeld 1908 in Gröbzig die erste Metallspinndüse der Welt hergestellt hat.

Gröbzig/MZ - -Wenn Otto Kappes im Spinndüsenmuseum in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Gröbzig steht, dann ist der 78-Jährige in seinem Element.