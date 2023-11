Der Vorverkauf läuft wie immer prächtig. Profis und Laien bieten am 18. November bei „Nocturne“ eine bunte Mischung an Liedern. Warum Chef Manfred Apitz im Moment nicht viel Zeit hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Der Vorverkauf, hat sich Manfred Apitz sagen lassen, laufe „prächtig“. Was ihn natürlich freue. Aber er stecke so sehr in den Vorbereitungen für die nächste „Nocturne“-Auflage, dass er für das Drumherum im Moment einfach keine Nerven habe. Immerhin müssen in gut zwei Wochen alle Stücke bühnenreif sein. Eine riesige Herausforderung – wie immer.