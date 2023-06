Ortsjubiläum in der Stadt Südliches Anhalt Edderitz wird 1.050 Jahre alt und feiert am Wochenende - Was ist geplant?

Vom 23. bis 25. Juni geht es im Dorf am gleichnamigen See hoch her. Festumzug, Lasershow und ein Einblick in die Geschichte: Was das Programm für die drei Tage vorsieht und wie das alles möglich wurde.