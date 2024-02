Fitnessstudio-Betreiber Michael Herfort hat eine Art Kälteapparat angeschafft. Was ein Schulmediziner und Nutzer dazu sagen.

Alpha Cooling in Köthen

Köthen/MZ. - Eine Wirbelsäulenkrümmung machte ihm zu schaffen. Irgendwann kamen Probleme mit der Halswirbelsäule hinzu. Die Beweglichkeit ließ nach. So sehr, dass er seinen Kopf an manchen Tagen kaum nach links und rechts neigen konnte. Der 69-Jährige saß von Berufs wegen oft stundenlang hinter dem Steuer eines Lkw. Die Schmerzen sieht er als Folge. Und dagegen will er etwas tun.