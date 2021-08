Dunkler Pkw drängt 17-jährige Fahrradfahrerin mit Kind im Kindersitz in Straßengraben

Libbesdorf/MZ - Auf der Kreisstraße 2022 zwischen Libbesdorf und Quellendorf hat am Dienstag ein unbekannter Autofahrer eine junge Radfahrerin mit einen Kind im Kindersitz in den Straßengraben gedrängt und schwer verletzt. Die 17-Jährige und das dreijährige Kind mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war die 17-Jährige auf der L 2077 in Richtung Quellendorf unterwegs, als im Verlauf einer Rechtskurve ein dunkles Auto so nah an sie heranfuhr, dass die Fahrradfahrerin abgedrängt wurde und stürzte. Der Fahrer des dunklen Pkw beging Fahrerflucht und fuhr einfach weiter. Die Anhalt-Bitterfelder Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Köthen unter Telefon (03496) 4260 zu melden. Es kann auch die E-Mail-Adresse efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de genutzt werden.