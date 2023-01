Nach langen Ermittlungen Drogenrazzia in Aken - Polizei findet in Wohnung über 100 Cannabis-Pflanzen

In einer Wohnung in Aken haben Polizeibeamte am Dienstag über 100 Cannabispflanzen sowie weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen sichergestellt, dazu Geld im fünfstelligen Bereich.