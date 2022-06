Drogenrazzia im Südlichen Anhalt: Polizei findet Cannabis-Plantage in leerstehendem Haus

Die Razzia hatte bereits am 8. Juni stattgefunden. Am Freitag wurde darüber informiert.

Südliches Anhalt/MZ - In der Gemeinde Südliches Anhalt ist bei einer Razzia eine Cannabis-Plantage entdeckt worden. Die Razzia in dem leerstehenden Haus hatte bereits am Mittwoch, 8. Juni, stattgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft informierten aber erst am späten Freitagabend, 17. Juni, darüber.

Bei der Razzia wurden nach Angaben der Polizei „zahlreiche Utensilien, Gerätschaften und Mobiliar aufgefunden und sichergestellt, welche auf einen Anbau von Betäubungsmitteln im professionellen Stile hinweisen“. So seien Pflanzenreste und Pflanzgefäße festgestellt worden, die auf einen Anbau von deutlich mehr als 100 Cannabis-Pflanzen hindeuten.

Die Ermittlungen in dem Fall wurden schon mehrere Monate geführt und richten sich gegen den Eigentümer des Wohnhauses, einen 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Eine der Razzia anschließende Durchsuchung seiner Wohnung, so die Polizeit, habe zum Auffinden weiterer Beweismittel geführt.

Teile des sichergestellten Gutes befinden sich aktuell im Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt zwecks weiterführender kriminaltechnischer Untersuchungen. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Auffinden der Anlage sowie zu möglichen weiteren Tatbeteiligten dauern an.

Der 28-Jährige befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Eine Anklage wegen des unerlaubten Anbaus und Handeltreibens von und mit Betäubungsmitteln wird derzeit durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vorbereitet.