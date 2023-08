Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Die Bürgermeisterwahlen im Osternienburger Land und in der Stadt Südliches Anhalt stehen vor der Tür. Am 10. September werden die Bürger der beiden Kommunen an die Wahlurnen gerufen. Und während einige Kandidaten in der Stadt Südliches Anhalt bereits kräftig öffentlich mit Plakaten und Aufstellern für sich werben, scheint im Osternienburger Land die Liste der Kandidaten noch länger zu werden.