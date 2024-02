Diebe haben einen Lkw am Hubertus in Köthen ausgeräumt. Der Schaden ist noch unklar.

Dreiste Diebe schlagen in Köthen zu - 15 Pakete und Päckchen aus Lkw gestohlen

Der Lkw hatte in Köthen am Hubertus gestanden.

Köthen/MZ. - Insgesamt 15 Pakete und Päckchen, die ausgeliefert werden sollten, hat ein der Polizei bislang unbekannter Dieb in Köthen aus einem Lkw gestohlen.

Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld schlug der Täter – vielleicht waren es auch mehrere – in der Nacht vom Mittwoch, 21. Februar, auf Donnerstag, 22. Februar, zu. Um an die Pakete zu gelangen, hatte der Dieb eine Fahrzeugscheibe des Lastkraftwagens, der in der Straße „Hubertus“ geparkt worden war, eingeschlagen.

Der vorläufig zu beziffernde Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Welchen Wert der Inhalt der Pakete hat, das ist gegenwärtig noch unklar.