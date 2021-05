Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Köthen - Hund tot

Ein Bild von der Unfallstelle in Köthen.

Köthen - Einen schweren Unfall hat es am Sonntagabend auf der B6/B185 bei Köthen gegeben. Nach ersten Informationen ereignete er sich gegen 17.15 Uhr in Höhe Köthen West an der Ampelkreuzung. Zwei Fahrzeuge waren beteiligt.

Es gebe zwei leicht verletzte und eine schwer verletzte Person, so eine Polizeisprecherin. Außerdem sei ein Hund, der sich vermutlich in einem der Fahrzeuge befunden habe, verstorben. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt. (mz/dho)